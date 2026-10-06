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जम्मू-कश्मीर: 'वोट चोरी' के आरोपों पर सांबा में सियासी संग्राम, इंडिया गठबंधन ने किया प्रदर्शन
सांबा में कांग्रेस, नेकां और पीडीपी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
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