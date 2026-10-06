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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में निवेश जागरूकता की साइक्लोथॉन, 200 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST







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गांदरबल में इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक की शुरुआत पर सेबी-सीडीएसएल की ओर से साइक्लोथॉन रैली आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के जरिए नियामक की भूमिका, निवेश धोखाधड़ी और साइबर स्कैम से बचाव के साथ सुरक्षित निवेश को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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