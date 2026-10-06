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A number of public-service concerns in Kangan have begun seeing movement following discussions between the Social Activist
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गांदरबल: कंगन में जनसरोकार के मुद्दों पर हलचल तेज, प्रशासन से बातचीत के बाद भूख हड़ताल टली
कंगन में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोशल एक्टिविस्ट फोरम और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद कई मुद्दों पर काम शुरू हुआ है जिसके चलते फोरम ने फिलहाल प्रस्तावित भूख हड़ताल टाल दी है। कंगन ट्रॉमा अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर, डायलिसिस व एंडोस्कोपी सेवाओं को मजबूत करने और सुविधाओं के सुधार के साथ स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग पर भी कार्रवाई जारी है।
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