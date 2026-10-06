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जम्मू-कश्मीर: हाईकोर्ट बेंच की मांग पर एकजुट हुआ कारगिल, बार एसोसिएशन और सिविल सोसायटी ने निकाला मार्च

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST







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कारगिल में नियमित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन, राजनीतिक प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध मार्च निकाला। टीएफसी से लाल चौक तक निकले मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और लोगों को न्याय के लिए अतिरिक्त खर्च व परेशानी से बचाने के लिए जल्द हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। ... और पढ़ें

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