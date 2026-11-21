{"_id":"6b01a7971812043ff80c6a23","slug":"video-preparations-for-the-historic-jhiri-mela-are-in-full-swing-with-increased-activity-among-artisans-and-traders-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: झिड़ी मेले की रौनक लौटने को तैयार! झूले, दुकानें और सजावट... तैयारियां अंतिम चरण में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: झिड़ी मेले की रौनक लौटने को तैयार! झूले, दुकानें और सजावट... तैयारियां अंतिम चरण में
जम्मू संभाग के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक झिड़ी मेले को लेकर प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर तैयारियां अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। मेले के शुभारंभ से पूर्व ही मेला स्थल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मेले को भव्य, सुव्यवस्थित और आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर और मजदूर दिन-रात एक कर काम में जुटे हुए हैं।
मेला परिसर में बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। कारीगरों द्वारा बड़े-बड़े झूले, मौत का कुआं और अन्य मनोरंजक खेल-तमाशे लगाने का कार्य बेहद तेजी से किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इन झूलों को स्थापित किया जा रहा है ताकि मेले में आने वाले लोग बेफिक्र होकर इनका आनंद ले सकें। इसके साथ ही, पूरे मेला परिसर, मंदिर मार्ग और आसपास की इमारतों में रंगाई-पुताई, मरम्मत और विशेष साफ-सफाई का अभियान भी युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ, सुंदर और भक्तिमय वातावरण प्रदान किया जा सके।
दूसरी ओर, मेले में व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से सामान बेचने वाले व्यापारियों और दुकानदारों का पहुंचना लगातार जारी है। ये व्यापारी अपने लिए आवंटित स्थानों पर अस्थायी दुकानें और पंडाल सजाने में व्यस्त हैं, जहां पारंपरिक परिधानों से लेकर घरेलू उपयोग की वस्तुएं और खिलौने उपलब्ध रहेंगे। वहीं, मेले में आने वाले आगंतुकों और श्रद्धालुओं के स्वाद का ध्यान रखते हुए पारंपरिक व्यंजनों, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की रेहड़ियां व स्टॉल भी लगना शुरू हो गए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।