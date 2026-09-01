पहाड़ों पर बारिश का कहर: पहलगाम में अचानक आया फ्लैश फ्लड, प्रशासन अलर्ट; कल भी बारिश के आसार

3 सितंबर को मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा, कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। 4 सितंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें और थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। 5-12 सितंबर को मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा।



सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ-कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है।



पहलगाम में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है।