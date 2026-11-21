{"_id":"6b01a67913034bbc5d052c25","slug":"video-outrage-erupts-over-administrative-neglect-struggle-committee-takes-matters-into-its-own-hands-and-installs-a-baba-jitto-sign-at-jhiri-stadium-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: एक साल बाद भी प्रशासन ने नहीं लगाया बोर्ड, समिति ने खुद स्टेडियम पर लिख दिया बाबा जित्तो का नाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: एक साल बाद भी प्रशासन ने नहीं लगाया बोर्ड, समिति ने खुद स्टेडियम पर लिख दिया बाबा जित्तो का नाम

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST







Link Copied



शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति ने झिड़ी स्थित इंडोर स्टेडियम पर प्रशासन की ओर से नामपट्ट नहीं लगाए जाने पर खुद बाबा जित्तो के नाम का बोर्ड स्थापित किया। समिति ने स्टेडियम जल्द शुरू करने, एसकेयूएएसटी-के जम्मू का नाम बाबा जित्तो के नाम पर रखने और उनके बलिदान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठाते हुए प्रशासन और भाजपा विधायकों पर विरासत की अनदेखी का आरोप लगाया। ... और पढ़ें

विज्ञापन