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जम्मू-कश्मीर: चिनैनी सीएचसी के बाहर एनएचएम कर्मियों का धरना, 72 घंटे की हड़ताल शुरू

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST

चिनैनी सीएचसी के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील करते हुए कहा कि हड़ताल के दौरान वे अपने विरोध को जारी रखेंगे। ... और पढ़ें

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