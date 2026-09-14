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जम्मू-कश्मीर: पौनी में छठे दिन भी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, मरीजों को हो रही परेशानी

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST







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पौनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल छठे दिन भी जारी रही, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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