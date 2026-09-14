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जम्मू-कश्मीर: रियासी में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार को दी सड़क पर उतरने की चेतावनी
रियासी में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कर्मचारियों ने ओपीडी परिसर में बैठ कर धरना दिया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार को उनकी मांगे पूरी करने को कहा। स्वास्थ्य कर्मियों ने चेताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह लोग सड़कों पर उतर आएंगे। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने को सोमवार दोपहर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमित शर्मा भी अपने अन्य सहयोगियों साथ पहुंचे। जिला अस्पताल में जारी एनएचएम के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान अध्यक्ष ने कर्मचारियों को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया,कहा कि वह लोग जहां बोलेंगे वह उनके साथ धरना देंगे और साथ रहेंगे।
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