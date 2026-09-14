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जम्मू-कश्मीर: सांबा में गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ, श्री नरसिंह मंदिर में विराजे गणपति

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST







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सांबा के श्री नरसिंह मंदिर चौहाटा में श्री नरसिंह मंदिर युवा कमेटी ने हर साल की परंपरा के अनुसार गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत करते हुए भगवान गणेश की स्थापना की। ... और पढ़ें

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