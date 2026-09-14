{"_id":"6aa7d3d2bac65c39320ce516","slug":"video-nhm-employees-hold-candlelight-march-in-bandipora-amid-ongoing-strike-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: हड़ताल के बीच एनएचएम कर्मचारियों ने बांदीपोरा में निकाला कैंडललाइट मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: हड़ताल के बीच एनएचएम कर्मचारियों ने बांदीपोरा में निकाला कैंडललाइट मार्च

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:30 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:30 PM IST







Link Copied



बांदीपोरा में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में कैंडललाइट मार्च निकालकर सरकार से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। ... और पढ़ें

विज्ञापन