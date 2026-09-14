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जम्मू: डोडा में भाजपा की अहम बैठक, अशोक कौल के नेतृत्व में संकल्प यात्रा की बनी रणनीति

Nikita Gupta

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:51 PM IST







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डोडा में भाजपा प्रदेश महासचिव (संगठन) अशोक कौल के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर आगामी संकल्प यात्रा की तैयारियों और केंद्रीय नेतृत्व के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई। बैठक में मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने और लोगों को इनके बारे में जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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