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जम्मू: एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन शुरू, तीन दिन के धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 02:25 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 02:25 PM IST







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नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान करने और सेवा संबंधी अधिकारों को पूरा करने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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