करनाह सेक्टर में गूंजी गोलियों की आवाज: टीटवाल में एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग, पोर्टर सुरक्षित

इस दौरान तीन महार के साथ स्थायी पोर्टर के रूप में कार्यरत खखर टीटवाल निवासी अमराइज अहमद पास ही मौजू थे। गोलीबारी में वह सुरक्षित बच गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की स्थिति का जायजा लिया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि फायरिंग पोर्टर को लक्ष्य बनाकर की गई थी या किसी अन्य कारण से। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से घटना के अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, सेना की ओर से घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।



टीटवाल करनाह सेक्टर में एलओसी से सटा बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां किशनगंगा नदी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच अधिकृत मानवीय आदान-प्रदान और प्रत्यावर्तन के लिए टीटवाल क्रॉसिंग भी है। जून में एलओसी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे एक पाकिस्तानी नागरिक को जांच के बाद यहीं से वापस भेजा गया था।