{"_id":"6aaec293b1697bcadd00e825","slug":"video-nc-and-chamber-during-the-ongoing-strike-of-nhm-employees-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को एनसी और चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन, धरना स्थल पर पहुंचे सदस्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को एनसी और चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन, धरना स्थल पर पहुंचे सदस्य

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST







Link Copied



एनएचएम कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ( एनसी) और चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने एनसी कार्यकर्ताओं को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर सरकार से लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने की अपील की। ... और पढ़ें

विज्ञापन