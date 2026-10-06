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जम्मू: नौशेरा में पंजाबी भाषा को लेकर सिख समुदाय का रोष, स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST







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नौशेरा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए सिख समुदाय के लोगों ने स्कूलों में पंजाबी भाषा की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में तहसीलदार को केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। समुदाय ने पंजाबी भाषा की पढ़ाई जारी रखने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ... और पढ़ें

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