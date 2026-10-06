Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Jammu News
›
Members of the Sikh community from various rural areas of Nowshera expressed their protest against the discontinuation of the Punjabi language in schools across the Union Territory of Jammu and Kashmir.
{"_id":"6ac4d765c6758e54280d3655","slug":"video-members-of-the-sikh-community-from-various-rural-areas-of-nowshera-expressed-their-protest-against-the-discontinuation-of-the-punjabi-language-in-schools-across-the-union-territory-of-jammu-and-kashmir-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: नौशेरा में पंजाबी भाषा को लेकर सिख समुदाय का रोष, स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: नौशेरा में पंजाबी भाषा को लेकर सिख समुदाय का रोष, स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने की मांग
नौशेरा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए सिख समुदाय के लोगों ने स्कूलों में पंजाबी भाषा की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में तहसीलदार को केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। समुदाय ने पंजाबी भाषा की पढ़ाई जारी रखने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।