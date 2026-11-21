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जम्मू: नई जिम्मेदारी संभालने डोडा पहुंचे डीएसपी, ज्वाइनिंग से पहले हार्ट अटैक से निधन

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:43 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:43 PM IST







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डोडा में नई तैनाती पर कार्यभार संभालने पहुंचे डीएसपी डॉ. मनोज कुमार का बुधवार सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मंगलवार देर रात डोडा पहुंचे डॉ. मनोज कुमार बुधवार को नई जिम्मेदारी संभालने वाले थे, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। ... और पढ़ें

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