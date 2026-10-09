{"_id":"6ac8cfc5341d0dee3d0fb71d","slug":"video-district-level-josh-team-launched-in-kathua-to-strengthen-community-participation-in-tb-elimination-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: टीबी मुक्त कठुआ की मुहिम को मिलेगी नई ताकत, जिला स्तर पर लॉन्च हुई जोश टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: टीबी मुक्त कठुआ की मुहिम को मिलेगी नई ताकत, जिला स्तर पर लॉन्च हुई जोश टीम

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST







Link Copied



कठुआ में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय जोश टीम का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉ. भारत भूषण ने टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंचों, निक्षय मित्रों और टीबी विजेताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन