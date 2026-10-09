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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   District-Level JOSH Team Launched in Kathua to Strengthen Community Participation in TB Elimination

जम्मू-कश्मीर: टीबी मुक्त कठुआ की मुहिम को मिलेगी नई ताकत, जिला स्तर पर लॉन्च हुई जोश टीम

Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST
District-Level JOSH Team Launched in Kathua to Strengthen Community Participation in TB Elimination
कठुआ में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय जोश टीम का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉ. भारत भूषण ने टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंचों, निक्षय मित्रों और टीबी विजेताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
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