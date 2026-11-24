प्रस्तावित संस्थान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं, चिकित्सीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। इससे उन्हें समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उनकी आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सशक्तीकरण और समाज में सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना है।



सरकार की इस पहल से विशेष रूप से उन लोगों तक विकास और सामाजिक कल्याण का लाभ पहुंचेगा, जिन्हें अतिरिक्त देखभाल, सहायता और संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पर लगातार जोर दिया है।



मुख्यमंत्री ने समावेशी और संवेदनशील समाज की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन प्रयासों से आर्थिक या शारीरिक सीमाओं से परे, सम्मान के साथ जीवन जीने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को साकार करने का अवसर मिले। बारामुला में प्रस्तावित स्कूल की स्थापना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने और उनकी शिक्षा, पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में एक और कदम है।