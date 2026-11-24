अपनी डोगरा विरासत पर गर्व करें युवा, बुजुर्गों से लोककथाएं सुन परंपराओं को सहेजें

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं से अपनी डोगरा पहचान, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी जड़ों, परंपराओं और उन मूल्यों में होती है, जिन्हें पीढ़ियां अपने जीवन और अनुभवों से आगे बढ़ाती हैं।



एलजी ने कहा कि डोगरा समाज का इतिहास शौर्य, साहस, स्वाभिमान, मेहनत और अपनी मिट्टी के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल रहा है। यहां की लोकसंस्कृति, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक त्योहार, खानपान और आपसी भाईचारे की परंपरा इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान हैं। इस विरासत को जानना, उस पर गर्व करना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना युवाओं की जिम्मेदारी है।



आज की पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए। उनके पास बैठकर पुराने लोकगीत और लोककथाएं सुननी चाहिए। उनके जीवन के अनुभवों में डोगरा समाज का इतिहास, संघर्ष, सामाजिक मूल्य और जीवन जीने की सीख छिपी है। पहले गांवों और घरों में बुजुर्गों की सुनाई कहानियां ही बच्चों को अपनी मिट्टी, पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ती थीं। इन परंपराओं को टूटने नहीं देना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वे इन गीतों, कहानियों और स्मृतियों को डिजिटल माध्यमों से संकलित और संरक्षित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से परिचित रह सकें। तकनीक केवल आधुनिकता का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का भी सशक्त जरिया बन सकती है।



उपराज्यपाल ने बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की स्मृतियों से जुड़े झिड़ी मेले को डोगरा समाज की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया। बाबा जित्तो का जीवन अन्याय के सामने न झुकने, मेहनतकश किसान के अधिकारों के लिए संघर्ष करने और आत्मसम्मान की रक्षा का संदेश देता है। बुआ कौड़ी का त्याग और समर्पण इस विरासत के मानवीय पक्ष को सामने लाता है। इनकी स्मृतियां नई पीढ़ी को न्याय, समानता, साहस और मानवीय गरिमा जैसे मूल्यों से जोड़ती हैं। झिड़ी मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और साझा विरासत को याद करने तथा अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी है।