जम्मू-कश्मीर: अरनिया में बीएसएफ जवान ने सर्विस राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या, जांच शुरू
जम्मू के अरनिया सीमा क्षेत्र स्थित निकोवाल बॉर्डर कैंप में 22 वर्षीय बीएसएफ जवान देवा नंद माझी की सोमवार रात गोली लगने से मौत हो गई।
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जम्मू-कश्मीर के अरनिया सेक्टर स्थित सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के एक सुरक्षा कैंप में 22 वर्षीय जवान ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है।
मृत जवान की पहचान देवा नंद माझी के रूप में हुई है। जवान ने निकोवाल सीमा चौकी क्षेत्र में अपने माथे पर गोली मार ली जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है।