मृत जवान की पहचान देवा नंद माझी के रूप में हुई है। जवान ने निकोवाल सीमा चौकी क्षेत्र में अपने माथे पर गोली मार ली जिससे उसकी मौत हो गई।



घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है।