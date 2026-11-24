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जम्मू: 500 साल पहले एक किसान ने हक के लिए दी जान… ऐसे साधारण जित्तो बने बाबा जित्तो

Nikita Gupta

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:09 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:09 PM IST







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करीब 500 साल पहले किसान जित्तो ने अपने हक और मेहनत की फसल के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान दिया, जिसके बाद वह बाबा जित्तो के नाम से अमर हो गए। बाबा जित्तो और उनकी बेटी बुआ कोड़ी की शहादत व संघर्ष की गाथा झिड़ी स्थित समाधि स्थल के प्रमुख पुजारी बूटा राम ने सुनाई। ... और पढ़ें

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