करीब 12 साल पहले तीन अक्तूबर, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। इस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर केंद्र की ओर से सुझाव आते रहे हैं। गतिविधि के सत्यापन और बूथों पर आम लोगों से सीधे संवाद के मद्देनजर सबके साथ मिलकर मन की बात सुनने और उसे सरल एप पर अपलोड करने का कार्य शुरू किया गया था।



इसके बावजूद अभी तक जम्मू-कश्मीर में मन की बात का कवरेज अभी 50 फीसदी भी नहीं पहुंच सका है। बीते माह सरल एप पर कार्यक्रम की रिपोर्टिंग न होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने जो पत्र लिखा है, उसमें सीधे सरल एप पर मन की बात कार्यक्रम की रिपोर्टिंग न होने का जिक्र किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को समाज, शिक्षा, तकनीक और राष्ट्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा के नाते जानकारीपरक बताया। कहा कि सभी इस महीने 29 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसे अवश्य सुनें और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सरल एप पर इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग अवश्य साझा करें।