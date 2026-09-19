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जम्मू: एसबीआई आरसेटी डोडा में महिलाओं की गारमेंट ट्रेनिंग पूरी, समापन समारोह आयोजित

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST







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डोडा में महिलाओं के लिए आयोजित गारमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह हुआ, जिसमें प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिला प्रशिक्षुओं की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ... और पढ़ें

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