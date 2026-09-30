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जम्मू: सांबा में भाजपा का प्रदर्शन, एनसी-कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी; सीएम का पुतला फूंका

Nikita Gupta

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST







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सांबा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनसी-कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना रोष जताया और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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