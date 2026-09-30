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जम्मू-कश्मीर: कश्मीर में मत्स्य छात्रों का प्रदर्शन, एसआरओ वापस लेने और पात्रता मानदंड बदलने की मांग

Nikita Gupta

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST







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कश्मीर के रंगील परिसर में मत्स्य विभाग के छात्रों ने एसआरओ वापस लेने और पात्रता मानदंड को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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