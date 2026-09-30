{"_id":"6abcfe2eb4cb1ecc0b05fdb6","slug":"video-indian-national-congress-protests-in-ganderbal-demands-cec-gyanesh-kumars-resignation-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Nikita Gupta

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:48 PM IST







Link Copied



गांदरबल के कामरिया चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष एजाज अहमद शेख को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया जिसके बाद इलाके में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन