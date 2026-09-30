{"_id":"6abcfde82ee2ae89be01eb96","slug":"video-bjp-protests-against-assembly-resolution-in-doda-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में विधानसभा प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, एनसी पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोडा में विधानसभा प्रस्ताव के विरोध में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बाबू राम शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर को 1953 से पहले की राजनीतिक स्थिति की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है और मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया।

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