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जम्मू: मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का धरना, प्रेस क्लब के पास प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST







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जेएंडके आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस क्लब के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। ... और पढ़ें

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