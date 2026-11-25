{"_id":"6b06cf307d788bf25304f648","slug":"video-allegations-of-corruption-against-pwd-department-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सांबा: पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेगा विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांबा: पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेगा विरोध

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST







Link Copied



सांबा में लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मामले में निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। ... और पढ़ें

विज्ञापन