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सांबा: पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेगा विरोध
सांबा में लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मामले में निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।
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