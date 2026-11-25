रेलवे बोर्ड के निदेशक (स्थापना) यूके तिवारी की ओर से 20 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार सीधी भर्ती के 20 प्रतिशत कोटे में पांच प्रतिशत पद तकनीकी प्रवेश योजना (टीआईईएस) के तहत खुले बाजार से भरे जाएंगे। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयन होगा। वहीं, शेष 15 प्रतिशत पद भी रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। टीआईईएस के तहत निर्धारित पांच प्रतिशत पदों में कमी रहने पर उन रिक्तियों को भी 15 प्रतिशत के कोटे में शामिल किया जाएगा।



भर्ती के अनुपात में बदलाव का अधिकार बोर्ड के पास

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से पदों के आवंटन में भविष्य में रेलवे बोर्ड की मंजूरी से किसी भी चरण में बदलाव किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने संशोधित भर्ती नियमों को आदेश के साथ अनुलग्नक-एक, दो, तीन और चार के रूप में जारी किया है। आदेश सभी क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाइयों और रेलवे भर्ती बोर्डों को भेज दिया गया है।