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जम्मू-कश्मीर: सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को मिला खेती से कमाई बढ़ाने का मंत्र

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:35 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:35 PM IST







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सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों और खेती के जरिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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