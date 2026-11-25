महोर पुलिस थाने को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि महोर और चसाना क्षेत्र के 30 आतंकी जो 1991 से 2003 के बीच लापता हुए थे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान चले गए थे। अब ये आतंकी पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) से जुड़े हुए हैं और जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हथियार, गोला-बारूद और धन उपलब्ध करा रहे हैं।



उन्होंने बताया कि ये लोग क्षेत्र के युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने और कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम भी कर रहे हैं।



पांच आतंकियों की पहचान कर जमीन जब्त

डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2024 में महोर पुलिस ने इन आतंकियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), विस्फोटक एवं इम्प्रोवाइज्ड सामग्री नियंत्रण संबंधी प्रावधानों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था।



जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पांच ऐसे आतंकियों की पहचान की गई, जो पाकिस्तान जाकर हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण लेने के बाद सीमा पार से क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि ये आतंकी अपनी जमीन बेचकर आतंकवाद के लिए धन जुटा रहे थे।



पुलिस ने इन पांच आतंकियों की 27 कनाल से अधिक जमीन भी जब्त की है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी है।