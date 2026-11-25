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जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हादसा, वाहन दुर्घटनाग्रस्त; दो युवक घायल

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST







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जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिनैनी थाना क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चिनैनी सीएचसी पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका उपचार किया। ... और पढ़ें

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