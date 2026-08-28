J&K: आदर्श कॉलोनी की जामिया मस्जिद ईदगाह में मिलाद-उन-नबी पर भव्य कार्यक्रम, उमड़ा जनसैलाब

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आदर्श कॉलोनी स्थित जामिया मस्जिद ईदगाह में मिलाद-उन-नबी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मिलाद-उन-नबी के महत्व और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की अच्छी भागीदारी रही और माहौल धार्मिक एवं सौहार्दपूर्ण बना रहा।

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