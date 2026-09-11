Jammu News: रामगढ़ क्षेत्र में नांगा के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला

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रामगढ़। सांबा जिले में वीरवार सुबह बाॅर्डर पोस्ट माजरा के पास सीमावर्ती गांव नांगा में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जैसे ही गुब्बारे को देखा, मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। गुब्बारे के बारे में आगे की जांच की जा रही है। गुब्बारा किसी मकसद से भेजा गया है इसके पीछे क्या रहस्य है मामले में सुरक्षाबल जांच कर रहे हैं। संवाद