Jammu News: सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो संदिग्धों को नोटिस जारी

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कबाड़ के बीच सही दवाइयां मिलने के मामले में रिकॉर्ड जांचाफॉलो अपसंवाद न्यूज एजेंसीबाड़ी ब्राह्मणा। बिश्नाह अस्पताल परिसर में कबाड़ के बीच सही दवाइयां और इस्तेमाल की गई सिरिंजों के साथ सुइयां मिलने के मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने गुरुवार को अपना काम शुरू कर दिया। जांच के पहले दिन कमेटी ने अस्पताल के स्टोर रूम, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। यह मामला अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर सामने आया है, जिसमें एक्सपायरी दवाइयों के साथ कुछ सही दवाइयां और उपयोग की गई सुइयां भी पाए जाने की बात सामने आई थी।जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दो लोग बायोमेडिकल वेस्ट क्षेत्र की ओर कथित रूप से बिना अनुमति प्रवेश करते दिखाई दिए। अस्पताल प्रबंधन ने इस क्षेत्र को संवेदनशील जोन माना है। नियमों के अनुसार, ऐसे स्थान पर बिना अनुमति प्रवेश करना उल्लंघन है। फुटेज के आधार पर बीएमओ बिश्नाह डॉ. श्याम लाल ने दोनों संदिग्धों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को जांच कमेटी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।कमेटी अब अस्पताल परिसर की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कबाड़ में सही दवाइयां और सुइयों को डालने की घटना कब और किसके द्वारा अंजाम दी गई। जांच टीम स्टॉक रजिस्टर, दवाइयों के रिकॉर्ड और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।बीएमओ श्याम लाल ने पहले ही आशंका जताई थी कि अस्पताल परिसर के भीतर से किसी व्यक्ति ने जानबूझकर यह कार्रवाई कर अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति की पहचान कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।डॉ. श्याम लाल ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और अस्पताल में सुरक्षित एवं अच्छा माहौल बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। परंतु अस्पताल में कुछ शरारती तत्वों को मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधा रास नहीं आ रही है। इसके चलते वह अस्पताल के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं।