जम्मू-कश्मीर: कश्मीर की साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने की पहल, हाजिन में सम्मेलन शुरू

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हाजिन में अडबी मरकज कमराज की ओर से 47वें वार्षिक कश्मीरी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें कश्मीरी भाषा के भक्ति साहित्य और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में लेखकों, कवियों और विद्वानों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान गुलजार अहमद पैरी द्वारा कुरान के 30 पारों के कश्मीरी अनुवाद का विमोचन और चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ।

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