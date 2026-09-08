जम्मू-कश्मीर: छात्र बने स्वच्छता के दूत, क्वील मुकाम में 50 घरों और 5 दुकानों को सिखाया कचरा अलग करना

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क्वील मुकाम स्कूल के छात्रों ने 50 घरों और 5 दुकानों तक कचरा अलग करने का अभियान पहुँचाया बांदीपोरा, 8 सितंबर:- गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, क्वील मुकाम के छात्रों ने कचरा अलग करने के अभियान को समुदाय तक पहुँचाया है। बांदीपोरा के सभी स्कूलों को शामिल करने वाली ज़िला-स्तरीय पहल के तहत, उन्होंने 50 घरों और पाँच दुकानों को इसमें शामिल किया है। इस कार्यक्रम के तहत, हर स्कूल को 50 घरों और पाँच दुकानों को अपनाने का काम सौंपा गया है, ताकि कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग करने और कचरे के ज़िम्मेदार निपटान को बढ़ावा दिया जा सके।

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