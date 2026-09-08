जम्मू-कश्मीर: 'शेर-ए-कश्मीर' को नमन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 44वीं पुण्यतिथि पर उमड़ा सम्मान

इस दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की याद में विशेष दुआ और नमाज भी अदा की गई। उन्हें जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए याद किया गया। खास तौर पर लैंड टू द टिलर एक्ट जैसे फैसलों का उल्लेख किया गया, जिन्हें किसानों और आम लोगों के हित में महत्वपूर्ण माना जाता है।



श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व और उनकी विरासत को याद करते हुए कहा कि लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए उनका समर्पित जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।