लेह: लद्दाख में एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा, फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे
लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे ने एलएसी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की।
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फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे ने सोमवार को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की परिचालन तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभा रहे सेना के जवानों और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों के समर्पण, पेशेवर क्षमता और दृढ़ संकल्प की सराहना की।
उन्होंने जवानों से बातचीत करते हुए उभरती तकनीकों और नए-नए समाधानों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक और नवाचार के जरिए अभियान क्षमता तथा युद्धक तैयारियों को और मजबूत किया जा सकता है।