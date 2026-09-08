लेह: लद्दाख में एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा, फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे

दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभा रहे सेना के जवानों और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों के समर्पण, पेशेवर क्षमता और दृढ़ संकल्प की सराहना की।



उन्होंने जवानों से बातचीत करते हुए उभरती तकनीकों और नए-नए समाधानों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक और नवाचार के जरिए अभियान क्षमता तथा युद्धक तैयारियों को और मजबूत किया जा सकता है।