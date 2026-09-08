काजीगुंड में एनआईए का बड़ा एक्शन: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी अदील मजीद के घर छापा, जुटाए जा रहे अहम सुराग

सांबा के सीमावर्ती इलाके में अलर्ट नाके लगाकर वाहनों की गहन जांच

पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर सांबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन मंडराने की सूचना के बाद सांबा सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।



इसी क्रम में सोमवार को बीएसएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के जवानों ने पलूरा, नडाला, चचवाल और चिलियारी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। साथ ही प्रमुख मार्गों पर नाके स्थापित कर आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई। सुरक्षाबलों ने संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए क्षेत्र में व्यापक तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएसएफ और एसओजी की टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसका मकसद संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।