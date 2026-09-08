पुंछ-जम्मू हाईवे पर दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही कलाई नाके पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवक को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



मृतक की पहचान 25 वर्षीय महमूद अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी खनेतर, पुंछ के रूप में हुई है। बताया गया है कि महमूद बाइक से काम पर जा रहा था और कलाई क्षेत्र में पहुंचने के दौरान हादसे का शिकार हो गया।



पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।