श्रीनगर: गुलमर्ग के साथ पटनीटॉप को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव, मास्टर प्लान हो रहा तैयार

जम्मू के 496 गांवों में सेटलमेंट अधूरा

जम्मू जिले में 915 गांवों में से 496 में अभी सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ 419 गांवों में सेटलमेंट पूरा हो सका है। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा के सवाल के जवाब में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। बताया कि पारंपरिक सेटलमेंट ऑपरेशन वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था और अब राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव, अद्यतन और डिजिटाइजेशन पर काम किया जा रहा है।



जम्मू संभाग में उधमपुर के 396 में से 174 और रामबन के 173 में से 80 गांवों में सेटलमेंट पूरा हुआ है। सांबा में 36, कठुआ में 30, रियासी में 26, राजोरी में 19 और डोडा में तीन गांवों में काम पूरा बताया गया है। किश्तवाड़ और पुंछ में एक भी गांव का सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ। राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी शिकायतों में भी जम्मू सबसे आगे है। जिले में मिली 962 शिकायतों में 778 का निपटारा हो चुका है, जबकि 184 मामले लंबित हैं। पूरे जम्मू-कश्मीर में 2601 शिकायतों में 1441 का निपटारा हुआ है। शेष मामलों को छह से आठ महीने में निपटाने की अनुमानित समयसीमा बताई गई है।



वर्तमान में सिर्फ बारामुला के तुज्जर पहलनू गांव में फ्रेश सेटलमेंट चल रहा है। सरकार के अनुसार इसे 2027 तक पूरा किया जाएगा। गलत राजस्व रिकॉर्ड को लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 27 के तहत सक्षम अधिकारी केस-टू-केस आधार पर दुरुस्त करते हैं।