रात के अंधेरे में भी आतंकियों की खैर नहीं: दुश्मन की पहचान होगी आसान, 2220 एके-47 राइफलों पर लगेंगी थर्मल साइट

20 गोलियों की फायरिंग में भी नहीं बदलेगा निशाना

सेना ने साइट की सटीकता और मजबूती को लेकर भी कड़े मानक तय किए हैं। 100 मीटर की दूरी पर 20 गोलियां चलाने पर कम से कम 80 प्रतिशत हिट की क्षमता होगी। लगातार फायरिंग के दौरान भी साइट में तकनीकी गड़बड़ी नहीं होगी और उसका निशाना भी नहीं बदलेगा। खास बात ये है कि इसमें फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा भी होगी। साइट की बैटरी सामान्य संचालन में छह घंटे से अधिक तक चलेगी। इसमें कम से कम छह घंटे का एचडी वीडियो और 10 हजार एचडी फोटो स्टोर करने की क्षमता होगी। इसके साथ जवानों को साइट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।



मुठभेड़ में ऐसे हथियार जरूरी: धीमान

सेवानिवृत ब्रिगेडियर डॉ. मुठभेड़ में इस तरह विजय सागर धीमान ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ के हथियार बहुत ही जरूरी होते हैं। जवानों की ऑपरेशन की क्षमता जितनी ज्यादा बढ़ेगी दुश्मन के खात्मे की संभावना उतनी ज्यादा और जल्दी होगी। इस तरह का पहल सेना का नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे आतंकियों पर प्रहार और तेज होगा।