अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज: कश्मीर की वादियों से पर्दे तक, अब सिनेमा की नई कहानी लिखेगा श्रीनगर

अब पहाड़ ही नहीं, पहाड़ों के पीछे की कहानी भी दिखे

उमर ने फिल्मकारों से कहा कि कैमरा सिर्फ बर्फीले पहाड़ों पर न रोकें। कश्मीर की असली खूबसूरती उसके लोगों, हुनर और रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। अखरोट की नक्काशी करने वाले दस्तकार, पश्मीना बुनते हाथ, संतूर और रुबाब के सुर, रूफ की थाप, केसर की खुशबू और ठंड में कहवे की गर्म चुस्की...इन सबमें ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें बड़े पर्दे तक पहुंचाया जा सकता है। यानी अगली बार कोई फिल्मकार कश्मीर आए तो कैमरे की नजर सिर्फ गुलमर्ग की बर्फ पर नहीं, किसी दस्तकार की उंगलियों पर भी ठहर सकती है।



तेरे बिना से ये वादा रहा... तक सीएम की अपनी कश्मीर प्लेलिस्ट भी है

मुख्यमंत्री ने फिल्मों के साथ अपनी निजी पसंद भी साझा की। मार्तंड सूर्य मंदिर में फिल्माया गया ‘तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं’, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ‘कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है’ और गुलमर्ग के शिव मंदिर में शूट हुआ ‘ये वादा रहा’ उनकी पसंदीदा यादों और गीतों में शामिल हैं। कश्मीर की फिल्मी यादों की यह सूची यहीं नहीं रुकती। ‘मिशन कश्मीर’ का ‘बुमरो-बुमरो’ हो या ‘रॉकस्टार’ के इम्तियाज अली वाला कश्मीर। हर दौर ने वादी को अपने तरीके से देखा। किसी ने उसे प्रेम की पृष्ठभूमि बनाया तो किसी ने संघर्ष, पहचान और रिश्तों की कहानी का हिस्सा।