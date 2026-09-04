J&K: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, रेलवे और जेके बैंक में 6500 से ज्यादा पदों पर भर्ती

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुध्न बेहरा की ओर से गत तीन सितंबर को जारी पत्र के मुताबिक जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिटों में रिक्तियों के आकलन के बाद एनटीपीसी के 5165 पदों को मंजूरी दी गई है। इस भर्ती में ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों के लिए मौके हैं।



भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तारीखें तय कर दी गई हैं। 7 से 15 सितंबर तक इंडेंटिंग यूनिट रिक्तियों की प्रक्रिया चलेगी। 16 से 22 सितंबर तक प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ) और 23 से 25 सितंबर तक रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पूरी करेंगे।



26 सितंबर से नोडल आरआरबी आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। बोर्ड ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समेत निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।



जेएंडके बैंक में स्थानीय युवाओं को बड़ी राहत

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए जेएंडके बैंक ने रोजगार की बड़ी संभावना खोली है। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमिताव चटर्जी के अनुसार, बोर्ड ने लगभग 1400 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। कुछ ही हफ्तों में इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जिसमें पात्रता और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होगी।



इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर अधिवास यानी डोामिसाइल वाले उम्मीदवारों पर केंद्रित होगी। लगभग 40 पद विशेष रूप से लद्दाख के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह भर्ती अभियान हाल के वर्षों में बैंक की सबसे बड़ी भर्ती में से एक बताया जा रहा है।



रेलवे की इस पहल से हजारों युवकों को रोजगार का अवसर मिलेगा। विभागों में रिक्त पड़े पदों पर अतिरिक्त कार्य का भार झेल रहे कर्मियों को भी काफी राहत मिलेगी। युवाओं से अपील है कि वह तैयारी में जुट जाएं। -प्रकाश चंद्र, जम्मू शाखा अध्यक्ष, एनआरएमयू