जम्मू कश्मीर: बहते पानी में दिखी 14-16 साल की किशोरी, सेना के जवानों ने तुरंत किया रेस्क्यू

करीब 14 से 16 साल की है किशोरी

किशोरी की उम्र करीब 14 से 16 वर्ष के बीच है। दोपहर करीब 1:30 बजे सेना के जवानों की नजर बहते पानी में उस पर पड़ी, जिसके बाद बिना देर किए बचाव अभियान शुरू किया गया।



बेहोशी की हालत में मिली

किशोरी को पानी से बाहर निकालने के बाद वह बेहोश मिली। सेना के जवानों ने मौके पर ही उसे प्राथमिक चिकित्सा दी और बाद में आगे के इलाज के लिए मेंढर उप-जिला अस्पताल पहुंचाया।



पहचान का पता नहीं चला

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किशोरी की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।