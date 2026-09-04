लेह-कारगिल से आगे बढ़ा स्थानीय शासन: लद्दाख के सभी सात जिलों में होगी हिल काउंसिल, एलजी ने दी मंजूरी

लेह-कारगिल के बाद अब पूरे लद्दाख में एक जैसा ढांचा

एलएएचडीसी की शुरुआत लद्दाख में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई थी। लेह में परिषद 1995 से और कारगिल में 2003 से काम कर रही है। अब पहली बार इसी तरह का निर्वाचित स्थानीय शासन मॉडल पूरे लद्दाख के सातों जिलों में लागू होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ऐसे में हिल काउंसिल का महत्व और बढ़ जाता है। ये परिषदें स्थानीय स्तर पर लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के साथ विकास संबंधी निर्णयों में उनकी भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं।

स्वायत्तता की मांग के बीच फैसला महत्वपूर्ण

लद्दाख में पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से स्थानीय लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा, भूमि और रोजगार की सुरक्षा तथा अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग उठती रही है। ऐसे समय में सातों जिलों में एलएएचडीसी का विस्तार केंद्रशासित प्रदेश में स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज की मंजूरी के बाद अब नजर इस बात पर होगी कि पांच नए जिलों में परिसीमन और चुनाव की प्रक्रिया कब पूरी होती है और पहली बार वहां के लोग अपनी-अपनी हिल काउंसिल के लिए प्रतिनिधि कब चुनते हैं।

लद्दाख उप-समिति की नाै को दिल्ली में बैठक

सरकार ने घोषणा की है कि लद्दाख के लिए समर्पित एक उप-समिति नौ सितंबर को नई दिल्ली में बैठक करेगी। यह सत्र केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इसमें लद्दाख की विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यापक नीतिगत विषयों पर चर्चा की जाएगी। लद्दाख के मुख्य सचिव को समिति के सदस्यों को सूचित करने और मंत्रालय में उनकी उपस्थिति की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।